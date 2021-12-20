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Yakaladığı vahşi hayvanları pişirip yedi! İzleyenleri şoke eden kadın vahşi hayvanları yakalayıp yiyor!

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Giriş: 20.12.2021 11:03
İngiltere'nin Colchester kentinde yaşayan Sarah Day isimli kadın görenleri şaşırtıyor. Kendisine Mağara kadını diyen Day, yol kenarında araba çarpması sebebiyle yaşamını yitiren hayvanları kestikten sonra etlerini pişirip yiyor. Beslenme şekline yönelik ciddi eleştiriler gelen hatta tepkiler toplayan kadının savunması ise pes dedirtiyor.
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