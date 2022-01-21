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Yakaladığı balığın ağzından çıkanları görünce gözlerine inanamadı

DHA
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Giriş: 21.01.2022 14:23
Halk arasında 'kene' ya da 'bit' olarak da adlandırılan, boyları iki milimetre iken balıkların dillerine yapışan ve dildeki kanı emerek büyüyen, zamanla 3- 4 santimetre boya ulaşan 'İsopoda' (tesbih böceği) ailesine mensup parazit türleri, görenleri şaşırtıyor.
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