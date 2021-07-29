29 Temmuz 2021, Perşembe
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Yağmur’un katilinden kan donduran ifade: Ağzını bantlayıp ellerini bağladım ve bıçakladım
Aydın'da bir arazide 27 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katil zanlısı komşuları Nizam Cansızlar'ın kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Cansızlar, ifadesinde çocuğun ağzını bantlayıp, ellerini bağladığını ve daha sonra da bıçakladığını söyledi. Olayın ayrıntılarını İzmir'den A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.