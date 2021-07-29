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Yağmur’un katilinden kan donduran ifade: Ağzını bantlayıp ellerini bağladım ve bıçakladım

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 11:08
Aydın'da bir arazide 27 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katil zanlısı komşuları Nizam Cansızlar'ın kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Cansızlar, ifadesinde çocuğun ağzını bantlayıp, ellerini bağladığını ve daha sonra da bıçakladığını söyledi. Olayın ayrıntılarını İzmir'den A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
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