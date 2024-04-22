Yağmurda ıslanan köpeği böyle korudu

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan sağanak yağışta, yürek ısıtan anlar yaşandı. Küçük bir çocuk yağmurda ıslanan sokak köpeğini elindeki tahta parçasıyla korudu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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