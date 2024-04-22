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Yağmurda ıslanan köpeği böyle korudu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 10:11
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan sağanak yağışta, yürek ısıtan anlar yaşandı. Küçük bir çocuk yağmurda ıslanan sokak köpeğini elindeki tahta parçasıyla korudu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Yağmurda ıslanan köpeği böyle korudu
Yağmurda ıslanan köpeği böyle korudu
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