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Yağmur yağmadı Antalya alevlere teslim oldu! Uzmanlar uyardı: "Böylesi ilk kez oluyor"

DHA
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Giriş: 26.05.2021 11:58
Güncelleme:26.05.2021 12:08
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen hafta sonu başlayıp, 3 gün süren poyrazda çıkan 22 yangında, 80 dekar alanın kül olduğunu belirtti. Dikici, "Kırkikindi yağmurları, derlerdi. Nisan-mayısta her gün mutlaka yağmur olurdu ama 45 gündür yağmur almadık. Geçirdiğimiz hafta sonu, ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu" dedi.
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