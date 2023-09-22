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Yağmur vorteksi İstanbul'u vuracak: Tarih belli oldu! İşte hava durumu tahminleri...

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Giriş: 22.09.2023 09:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü üst üste açıklamalarda bulunurken uzmanlar İstanbul'a doğru gelen vorteks için megakenti uyardı. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yağış beklenirken haftaya 30 Eylül Cumartesi günü yağmur vorteksi için alarm verildi. Peki yağmur vorteksi nedir? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
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