Yağmur Sarnıç’ın 2 aylık kaçışı bitti! Bakırköy’e konuldu

Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı şekilde ayrılan Yağmur Sarnıç hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı. Zorlama hapis, kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Yağmur Sarnıç her yerde aranıyordu. İki aylık kaçışı biten Sarnıç Bakırköy Kadın Cezaevine konuldu.