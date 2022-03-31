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Yağmur Sarnıç’ın 2 aylık kaçışı bitti! Bakırköy’e konuldu

DHA
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Giriş: 31.03.2022 11:01
Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı şekilde ayrılan Yağmur Sarnıç hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı. Zorlama hapis, kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Yağmur Sarnıç her yerde aranıyordu. İki aylık kaçışı biten Sarnıç Bakırköy Kadın Cezaevine konuldu.
Yağmur Sarnıç’ın 2 aylık kaçışı bitti!
Yağmur Sarnıç’ın 2 aylık kaçışı bitti!
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