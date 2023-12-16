16 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 1 yaralı
Kaza saat 12.00 sıralarında E-5 Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametinden Silivri istikametine doğru giden 22 ABY 691 plakalı M.Y. kontrolündeki minibüs, Fatih Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 1 yolcu ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.