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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 1 yaralı

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Giriş: 16.12.2023 16:39
Kaza saat 12.00 sıralarında E-5 Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametinden Silivri istikametine doğru giden 22 ABY 691 plakalı M.Y. kontrolündeki minibüs, Fatih Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 1 yolcu ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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