Yağmur nedeniyle akan trafikte kamyonet böyle kaydı

Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece E-5 Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafikte seyreden bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet araçların arasından kayarak refüje çıktı. Aracın akan trafikte kaydığı ve kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

