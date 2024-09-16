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Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: Aracın taklalar attığı anlar kamerada

Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: Aracın taklalar attığı anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 09:23
Bartın'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Bir kişinin yaralandığı kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç taklalar attı. Kaza anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı
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