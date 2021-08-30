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Yağmur aniden bastırdı Tekirdağ'da pazar alanı sular altında kaldı

İHA
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Giriş: 30.08.2021 19:31
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran yağış hayatı felç ederken, şehirde kurulan pazar alanı sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran şiddetli yağış yolları göle çevirirken, aşırı yağış pazar esnafını da vurdu.

SEMT PAZARI SULAR ALTINDA KALDI

Bir anda bastıran ve kısa süren yağış adeta pazar alanını önüne alıp götürdü. Pazar esnafının zor anları bur vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaklaşık 5-10 dakikada pazar yerinde hayatı yerle bir eden yağış bir süre sonra dindi.

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