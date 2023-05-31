31 Mayıs 2023, Çarşamba
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Yağışta açılan rögar kapağı arabayı uçurdu! Hortum evin çatısını aldı götürdü
Tekirdağ'da sağanak sırasında yoldaki rögar kapağı yerinden çıkınca kazaya neden oldu. Çorlu'da ise yıldırım düşen villada yangın çıktı. İzmir'de de sağanağın ardından yine cadde ve sokaklar gölete döndü. Kahramanmaraş'ta ise hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. İşte yurt genelinden haberler…