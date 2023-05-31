Yağışta açılan rögar kapağı arabayı uçurdu! Hortum evin çatısını aldı götürdü

Tekirdağ'da sağanak sırasında yoldaki rögar kapağı yerinden çıkınca kazaya neden oldu. Çorlu'da ise yıldırım düşen villada yangın çıktı. İzmir'de de sağanağın ardından yine cadde ve sokaklar gölete döndü. Kahramanmaraş'ta ise hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. İşte yurt genelinden haberler…

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