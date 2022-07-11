Yağışlar sürecek mi? Hangi bölgelerde şiddetli yağış riski var?

Kurban Bayramı’nın özellikle 1. günü Marmara Bölgesi’nde İstanbul ağırlıklı olmak üzere yağışlar etkili olmuştu. Bazı noktalarda taşkınlar meydana gelmişti. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Bu sorunun cevabını A haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Şahin Şahbaz verdi.

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