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Yağışlar sürecek mi? Hangi bölgelerde şiddetli yağış riski var?

A Haber
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Giriş: 11.07.2022 14:45
Kurban Bayramı’nın özellikle 1. günü Marmara Bölgesi’nde İstanbul ağırlıklı olmak üzere yağışlar etkili olmuştu. Bazı noktalarda taşkınlar meydana gelmişti. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Bu sorunun cevabını A haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Şahin Şahbaz verdi.
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Yağışlar sürecek mi?
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