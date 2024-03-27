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Yağışlar nehirlere 'can suyu' oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 11:05
Marmara'da son dönemde etkili olan yağışlar nehirlere adeta can suyu oldu. Yağmurlarla birlikte Edirne'deki Meriç Nehri'nin debisi yükseldi. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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