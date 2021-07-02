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Yağışlar barajları doldurdu! Su seviyesi geçen yıla göre yüzde 50 arttı

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Giriş: 02.07.2021 10:03
Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti. Son yılların en kurak döneminin yaşandığı 2020'nin haziran ayında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 493 milyon metreküp ölçülen barajlardaki su miktarı bu yılın aynı ayında 707 milyon metreküpe çıktı.
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