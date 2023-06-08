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Yağışlar barajları doldurdu ama çiftçiyi üzdü! Pas hastalığına karşı uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2023 11:02
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, yağışlardan dolayı barajların kapasitesini arttığını ama pas hastalığının baş gösterdiğini söyledi.
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