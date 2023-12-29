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Yağışlar barajları doldurdu! 2022 yılının aralık ayına göre yüzde 30 artış gerçekleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 14:06
İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajların doluluk oranları artışa geçti. 2022 yılının aralık ayına göre yüzde 30 artış gözlemlenirken barajların doluluk oranları yüzde 51, 95 olarak ölçüldü. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.
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