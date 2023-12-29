Yağışlar barajları doldurdu! 2022 yılının aralık ayına göre yüzde 30 artış gerçekleşti

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajların doluluk oranları artışa geçti. 2022 yılının aralık ayına göre yüzde 30 artış gözlemlenirken barajların doluluk oranları yüzde 51, 95 olarak ölçüldü. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.

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