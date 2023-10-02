02 Ekim 2023, Pazartesi
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Yağışlar barajlara yaradı mı? İstanbul'da barajlarda doluluk oranı ne?
İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları merak konusu olmuştu. Uzun süre yağmura hasret kalan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi kritik seviyelerin altına inmişti. Peki son yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranlarında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.