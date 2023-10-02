02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yağışlar barajlara yaradı mı? İstanbul'da barajlarda doluluk oranı ne?

Yağışlar barajlara yaradı mı? İstanbul'da barajlarda doluluk oranı ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2023 10:41
İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları merak konusu olmuştu. Uzun süre yağmura hasret kalan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi kritik seviyelerin altına inmişti. Peki son yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranlarında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yağışlar barajlara yaradı mı?
Yağışlar barajlara yaradı mı?
Şile’de dere taştı! Korkunç görüntüler
Şile’de dere taştı! Korkunç görüntüler
Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı
Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı
Altın... Borsa... Döviz...
Altın... Borsa... Döviz...
Büyük İslam komutanı
Büyük İslam komutanı
Meteoroloji’den 11 il için uyarı
Meteoroloji'den 11 il için uyarı
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın!
Yıldırım düşme anı kamerada
Yıldırım düşme anı kamerada
Yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi
Yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi
Hollanda’da Osmanlı izleri! A Haber araştırdı
Hollanda’da Osmanlı izleri! A Haber araştırdı
Hava ulaşımına yağış engeli
Hava ulaşımına yağış engeli
Sokaklar su altında kaldı
Sokaklar su altında kaldı
Daha Fazla Video Göster