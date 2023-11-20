20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yağışlar barajlara yaradı! İşte doluluk oranı

Yağışlar barajlara yaradı! İşte doluluk oranı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 21:13
Son dakika haberleri... İstanbul'da hafta sonu sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağışlar özellikle barajlara yaradı ve doluluk oranları yükseldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yağışlar barajlara yaradı!
Yağışlar barajlara yaradı!
Depremde yıkılmıştı! Enkazın altından çıktı
Depremde yıkılmıştı! Enkazın altından çıktı
Gazze’nin katledilen çocukları!
Gazze'nin katledilen çocukları!
Bavulun içinden çıkanlar şoke etti
Bavulun içinden çıkanlar şoke etti
Telle boğarak öldürmüş
Telle boğarak öldürmüş
Kış uykusuna yatmadılar! Telefona sarıldı...
Kış uykusuna yatmadılar! Telefona sarıldı...
Avını ağzıyla kapıp kaçtı!
Avını ağzıyla kapıp kaçtı!
Son 53 yılın en sıcağı! Uzmanlardan uyarı
Son 53 yılın en sıcağı! Uzmanlardan uyarı
Batan geminin son görüntüleri
Batan geminin son görüntüleri
Fırtına, kar ve yağmur
Fırtına, kar ve yağmur
Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı
Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı
Şile’de sel anı kamerada
Şile'de sel anı kamerada
Daha Fazla Video Göster