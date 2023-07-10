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Yağış ne zamana kadar sürecek?

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 14:39
Sağanak yağış hangi bölgelerde, ne kadar etkili olacak? Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar tüm yurdu etkisine alacak.
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