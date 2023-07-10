Yağış gidiyor... Afrika sıcakları geliyor! Sıcaklık 50 dereceleri zorlayacak

Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak... Her yanı saracak sıcaklıkların 45-50 dereceler bandına çıkması bekleniyor.

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