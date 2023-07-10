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Yağış gidiyor... Afrika sıcakları geliyor! Sıcaklık 50 dereceleri zorlayacak

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 09:28
Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak... Her yanı saracak sıcaklıkların 45-50 dereceler bandına çıkması bekleniyor.
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