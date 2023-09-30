30 Eylül 2023, Cumartesi
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Yağış barajlara yaradı mı? Barajların doluluk oranı yükseldi mi?
İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranları da merak edilmeye başlandı. Ancak sağanak yağış İstanbul barajlarında doluluk oranlarını etkilemedi. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı yüzde 22'de kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Figen Koçak’ın konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi.