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Yağış barajlara yaradı mı? Barajların doluluk oranı yükseldi mi?

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 10:24
İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranları da merak edilmeye başlandı. Ancak sağanak yağış İstanbul barajlarında doluluk oranlarını etkilemedi. İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı yüzde 22'de kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Figen Koçak’ın konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi.
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