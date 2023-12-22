Yağış artışında deniz etkisi nedir?

Türkiye genelinde en fazla yağış sonbaharda düştü. Yağışların artış sebebi ne? A Haber muhabiri Tayfun Er uzmanına sordu. Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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