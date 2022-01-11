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Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi

İHA
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Giriş: 11.01.2022 15:56
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Polisin araya girmesi ile son bulan kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saatlerinde Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Çıracılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda, taş ve sopalar ile birbirlerine saldıran grubu bölgeye gelen polis ekipleri ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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