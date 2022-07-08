08 Temmuz 2022, Cuma
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Yabancı kadınlar ve Türk erkeklerinin yumruk yumruğa kavgası kamerada!
Bahçeşehir'den Taksim'e giden belediye otobüsünde yer verme sebebiyle tansiyon yükseldi. Yabancı uyruklu dört kadın ve bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirini döverken, vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, boksör" dediği görüldü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.