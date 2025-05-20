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Yaban keçileri kayısı bahçesine indi

Yaban keçileri kayısı bahçesine indi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 23:25
Malatya'da, son dönemlerde Akçadağ, Arapgir, Pütürge, Doğanşehir ile Doğanyol kırsal bölgelerde görüntülen nesli tehlike altındaki yaban keçileri, bu sefer Darende ilçesinde ortaya çıktı. Bababan Mahallesi'nde kayısı bahçesine inen iki yaban keçisi yem ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yaban keçileri daha sonra gözden kayboldu.
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Yaban keçileri kayısı bahçesine indi
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