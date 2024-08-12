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Yaban keçileri böyle kavga etti

Yaban keçileri böyle kavga etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 16:02
Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçilerinin tatlı kavgası, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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