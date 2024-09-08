Yaban hayvanları zararsız dedi saldırıya uğradı…

Doğada bulduğu tilkiyi eliyle besleyen doğa fotoğrafçısı piknikte karşılaştığı ve Mahmut adını verdiği bir tilki ile 3 ay boyunca bağ kurdu. "yaban hayvanları zararsız" diyen fotoğrafçı arkasından gelen tilkinin saldırısına uğradı.

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