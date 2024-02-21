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Yaban hayatı drone kamerasında

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Giriş: 21.02.2024 10:06
Kırlarda yiyecek arayan yılkı atları ve kar üstünde koşturan dağ keçileri drone kamerasıyla görüntülendi. Düzce'de ise aç kalan tilkiyi köy muhtarı elleriyle besledi. İşte yurttan yaban hayatına dair o görüntüler...
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