Yaban hayatı drone kamerasında

Kırlarda yiyecek arayan yılkı atları ve kar üstünde koşturan dağ keçileri drone kamerasıyla görüntülendi. Düzce'de ise aç kalan tilkiyi köy muhtarı elleriyle besledi. İşte yurttan yaban hayatına dair o görüntüler...

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