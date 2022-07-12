Yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye'den! Sosyal medyada beğeni yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir ayının fotokapana yansıyan havuz keyfine ilişkin videoyu "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla paylaştı. O görüntüler büyük beğeni topladı.

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