12 Temmuz 2022, Salı
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Yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye'den! Sosyal medyada beğeni yağdı
Tarım ve Orman Bakanlığı, bir ayının fotokapana yansıyan havuz keyfine ilişkin videoyu "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla paylaştı. O görüntüler büyük beğeni topladı.