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Yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye'den! Sosyal medyada beğeni yağdı

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Giriş: 12.07.2022 09:03
Tarım ve Orman Bakanlığı, bir ayının fotokapana yansıyan havuz keyfine ilişkin videoyu "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor" notuyla paylaştı. O görüntüler büyük beğeni topladı.
Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiyeden... BELGESELLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN...

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Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye’den...
Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye'den...
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