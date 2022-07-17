17 Temmuz 2022, Pazar
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Yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler Manisa'dan... Vatandaş heyecanla cep telefonuna sarıldı! Spil Dağı'nda....
Son dakika haberi... Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nın insandan uzak bir bölgesinde gezen bir vatandaş, gördükleri karşısında heyecan içinde cep telefonuna sarıldı. Daha önce de fotokapana takılmışlardı...