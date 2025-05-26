26 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele
Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele

Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2025 19:26
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde kent merkezine inen yaban domuzu sayısında artış yaşanması dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından mücadele başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, yaban domuzlarının yerlerini termal kameralı dronlarla belirleyip, kurdukları tuzaklı kafeslerle yakaladıktan sonra doğal ortamlarına geri salıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele
Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele
Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele
Elektrikli bisikletle otomobile çarptılar!
Elektrikli bisikletle otomobile çarptılar!
Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
Kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı!
Kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı!
Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı
Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı
Karabük’te fırtına ve yağmur etkili oldu
Karabük'te fırtına ve yağmur etkili oldu
Araban’da Onur’u bulma seferberliği
Araban'da Onur'u bulma seferberliği
Minareye yıldırım düştü! Alev aldı
Minareye yıldırım düştü! Alev aldı
İstanbul’da elektrik telleri bomba gibi patladı
İstanbul'da elektrik telleri bomba gibi patladı
Karaman’da trafik kazası
Karaman'da trafik kazası
Tuzla’da hasta nakil ambulansı yan yattı
Tuzla’da hasta nakil ambulansı yan yattı
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında yangın
Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında yangın
Daha Fazla Video Göster