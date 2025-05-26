Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde kent merkezine inen yaban domuzu sayısında artış yaşanması dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından mücadele başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, yaban domuzlarının yerlerini termal kameralı dronlarla belirleyip, kurdukları tuzaklı kafeslerle yakaladıktan sonra doğal ortamlarına geri salıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN