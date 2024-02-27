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Yaban Çiçekleri’nden heyecan yaratan ilk tanıtım!

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Giriş: 27.02.2024 13:03
atv ekranlarına yeni bir dizi gelmeye hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi "Yaban Çiçekleri"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Duygusal ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ilk kez ekrana gelecek olan Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'ya ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi.
Yaban Çiçekleri’nden heyecan yaratan ilk tanıtım!
Yaban Çiçekleri’nden heyecan yaratan ilk tanıtım!
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