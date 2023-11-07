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"Ya Rabb" diyerek Allah'a sığındı! Sözler tükendi…

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Giriş: 07.11.2023 10:39
İsrail saldırılarımda belki evini kaybetti belki de ailesinden birini… Gazzeli küçül çocuğun yaşadığı acıya karşı dua ettiği anlar...
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