Wuhan’ın bin 800 yıllık mirası! Sarı Turna Kulesi Çinliler için neden önemli?

Çin'in Wuhan şehrindeki Sarı Turna Kulesi yüzlerce yıllık tarihi ve hikayesiyle, ülkenin milli sembolü. Sarı Turna Kulesi sadece bir mimari eser değil aynı zamanda Çin eğitim ve edebiyat müfredatının da en önemli ögesi olmayı sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek de bu tarihi kuleyi ziyaret etti.

