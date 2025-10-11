11 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Wuhan'ın bin 800 yıllık mirası! Sarı Turna Kulesi Çinliler için neden önemli?
Wuhan’ın bin 800 yıllık mirası! Sarı Turna Kulesi Çinliler için neden önemli?

Wuhan'ın bin 800 yıllık mirası! Sarı Turna Kulesi Çinliler için neden önemli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2025 16:36
Çin'in Wuhan şehrindeki Sarı Turna Kulesi yüzlerce yıllık tarihi ve hikayesiyle, ülkenin milli sembolü. Sarı Turna Kulesi sadece bir mimari eser değil aynı zamanda Çin eğitim ve edebiyat müfredatının da en önemli ögesi olmayı sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek de bu tarihi kuleyi ziyaret etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Wuhan’ın bin 800 yıllık mirası! Sarı Turna Kulesi Çinliler için neden önemli?
Adana’da gastronomi festivali!
Adana'da gastronomi festivali!
Yağmur sonrası İstanbul’da trafik kilit!
Yağmur sonrası İstanbul’da trafik kilit!
Ev temizliğinde görülmeyen tehlike!
Ev temizliğinde görülmeyen tehlike!
Dayanıklılığıyla tanınan boz ırkı sığırı!
Dayanıklılığıyla tanınan boz ırkı sığırı!
Minikler kick boks eğitimi alıyor!
Minikler kick boks eğitimi alıyor!
Mevsimsel migren nedir?
Mevsimsel migren nedir?
Sosyal medyada tehlikeli normalleşme
Sosyal medyada tehlikeli normalleşme
Wuhan’ın bin 800 yıllık mirası!
Wuhan'ın bin 800 yıllık mirası!
Çocuklarına kızdı mirasıyla cami yaptırdı
Çocuklarına kızdı mirasıyla cami yaptırdı
Rize Gastronomi Günleri’ne katıldı! Üreticilere destek
Rize Gastronomi Günleri'ne katıldı! Üreticilere destek
Ehliyet yenilemek için son tarih 31 Ekim
Ehliyet yenilemek için son tarih 31 Ekim
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Daha Fazla Video Göster