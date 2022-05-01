VURAL artık tam kapasite görevde! Son parti teslim edildi

Türkiye'nin dünyayı hayran bırakan savunma sanayisinin gözdelerinden günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'da yeni gelişmeler yaşandı. VURAL'ın son partisi de TSK'ya sevk edilirken artık tam kapasite ile görev yapacak. İşte VURAL'ın özellikleri.