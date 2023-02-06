06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel gözyaşlarına boğuldu: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel gözyaşlarına boğuldu: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2023 12:06
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kendilerinin durumunun iyi olduğunu belirten Demirel, yakınlarına ulaşamadıklarını belirterek gözyaşlarına boğuldu.
Korkutan deprem kamerada
Korkutan deprem kamerada
Zeynep Demirel gözyaşlarına boğuldu: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz
Zeynep Demirel gözyaşlarına boğuldu: Yakınlarımıza ulaşamıyoruz
Enkaz altında gelen sesler!
Enkaz altında gelen sesler!
Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarını boğuldu: Yardım edin
Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarını boğuldu: "Yardım edin"
Adıyaman’da son durum ne? Belediye Başkanı...
Adıyaman’da son durum ne? Belediye Başkanı...
Enkazdan böyle kurtarıldı
Enkazdan böyle kurtarıldı
Türk Kızılayı alarma geçti
Türk Kızılayı alarma geçti
Enkazdan böyle kurtarıldılar
Enkazdan böyle kurtarıldılar
Yıkılan binada hayata tutundu
Yıkılan binada hayata tutundu
Tüyler ürperten sesler
Tüyler ürperten sesler
Mersin’de deprem paniği
Mersin'de deprem paniği
Depremin şiddeti kamerada
Depremin şiddeti kamerada
Daha Fazla Video Göster