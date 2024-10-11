11 Ekim 2024, Cuma
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Vitesi karıştıran sürücü, otomobiliyle güzellik merkezine böyle daldı!
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir sürücü, vitesleri karıştırması sonucu aracın kontrolünü kaybetti. Geri geri hareket etmeye başlayan otomobil, park halinde bulunan başka bir araca çarptıktan sonra hızını kesmeyerek güzellik merkezine daldı. Şans eseri kaldırımda o sırada kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.