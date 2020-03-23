23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.03.2020

Virüsün yayılmaması için bir adım geri at! | Video

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs ülkemize de sıçradı. Koronavirüs salgınının yayılmaması için evde kal çağrısı yapılırken, karantinanın önemini anlatan bir video sosyal medyayı salladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Virüsün yayılmaması için bir adım geri at!
Virüsün yayılmaması için bir adım geri at!
Otobüste koronavirüs paniği! Öksüren yolcuyu...
Otobüste koronavirüs paniği! Öksüren yolcuyu...
Bakan Selçuk zili çaldı! Tatil bitti şimdi ders zamanı
Bakan Selçuk zili çaldı! Tatil bitti şimdi ders zamanı
Otobüsten indirip kurşun yağdırdı!
Otobüsten indirip kurşun yağdırdı!
Koronavirüs ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte gerçekler...
Koronavirüs ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte gerçekler...
Bankta oturan yaşlılar neye uğradıklarını şaşırdı
Bankta oturan yaşlılar neye uğradıklarını şaşırdı
Koronavirüs bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince...
Koronavirüs bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince...
İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Emniyet yaşlıların yanında...
İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Emniyet yaşlıların yanında...
Bilim insanlarını şaşırtan olay! Karıncalar...
Bilim insanlarını şaşırtan olay! Karıncalar...
Gelin ve damattan maskeli pozlar
Gelin ve damattan maskeli pozlar
Koronavirüse karşı ilginç yöntem! Rizeli genç...
Koronavirüse karşı ilginç yöntem! Rizeli genç...
İstanbullular evde kal çağrısına uyuyor mu?
İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor mu?
Daha Fazla Video Göster