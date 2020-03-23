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Virüsün yayılmaması için bir adım geri at! | Video
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs ülkemize de sıçradı. Koronavirüs salgınının yayılmaması için evde kal çağrısı yapılırken, karantinanın önemini anlatan bir video sosyal medyayı salladı.
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