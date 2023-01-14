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Viral hastalıklar yayılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 12:12
Son günlerde tırmanışa geçen Viral hastalıklar nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Grip salgınının mart sonuna kadar süreceğine dikkat çeken uzmanlar, 'maske, mesafe ve hijyen' önemine vurgu yapıyor. Peki, hastalıklardan korunmak için nelere dikkat edilmeli. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu Dr. Merda Erdemir Işık aktardı.
Viral hastalıklar yayılıyor
Viral hastalıklar yayılıyor
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