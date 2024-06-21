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Virajı alamayan tır devrildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 16:23
Van'ın Başkale ilçesinde virajı alamayan tır devrildi.
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