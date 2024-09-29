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Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 16:14
Adıyaman'da, virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı.
Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı
Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı
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