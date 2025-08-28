28 Ağustos 2025, Perşembe

Virajı alamayan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Virajı alamayan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Giriş: 28.08.2025 21:38
Sultangazi’de demir yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazada başından yaralanan sürücü Kemalettin D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyondan yola saçılan demir parçaları ve mazot, vinç yardımıyla temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
