Virajı alamayan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Sultangazi’de demir yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazada başından yaralanan sürücü Kemalettin D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyondan yola saçılan demir parçaları ve mazot, vinç yardımıyla temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

