13 Ekim 2024, Pazar
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Virajı alamayan hafif ticari araç palmiyeye çarpıp takla attı: 3 yaralı

Virajı alamayan hafif ticari araç palmiyeye çarpıp takla attı: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 12:08
Güncelleme:13.10.2024 12:09
Antalya’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda virajı alamayarak palmiyeye çarparak takla atan hafif ticari araç hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.
Virajı alamayan araç palmiyeye çarpıp takla attı
Virajı alamayan araç palmiyeye çarpıp takla attı
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