Villaya kaçak giren domuz havuza böyle düştü

Bursa'da tatil için lüks villa kiralayan bir grup arkadaş, havuza gireceği sırada domuz ile karşılaştı. İnsanlardan kaçan domuzun havuza düştüğü anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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