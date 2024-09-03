Victor Osimhen Galatasaray için İstanbul’da

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Napoli'nin dünyaca yıldız golcüsü Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Aslan Nijeryalı forvet ile görüşmelere başladığını da KAP'a bildirdi.