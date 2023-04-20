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Vicdansızlığın böylesi! Dehşet anları anbean görüntülendi

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Giriş: 20.04.2023 08:30
Kan donduran olay dün akşam saatlerinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde meydana geldi. Parkta duran sokak köpeği silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak parktan uzaklaşan köpeğin yardımına mahalle sakinleri koştu. Veteriner kliniğine götürülen köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından anbean böyle görüntülendi...
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