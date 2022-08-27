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Vicdansız sürücü! Eşekleri traktörün arkasında sürükledi

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Giriş: 27.08.2022 12:39
Elazığ’da cani bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek ilerledi. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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