Vicdansız koca | Eşini ve kızlarını evden attı! Pijamalarıyla sokakta kaldılar

Antalya'da yaşayan öğretim üyesi bir baba, boşanma aşamasındaki eşini ve ikiz kızlarını sokağa attı. Ailenin iddiası bu. Kayda geçen görüntüler de destekliyor bu iddiayı. İşin perde arkasında şiddet var. Ortada olansa; iki kız çocuğunun yaşadığı travma.

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