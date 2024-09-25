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Veysel Yorulmaz'ın sır ölümünde yeni gelişme! Kıyafetleri Özge'nin çöpünden çıktı

Veysel Yorulmaz'ın sır ölümünde yeni gelişme! Kıyafetleri Özge'nin çöpünden çıktı

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Giriş: 25.09.2024 00:57
ATV'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da gündeme Veysel Yorulmaz'ın şüpheli ölümü akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Geçen sene eşi Betül Yorulmaz, Veysel Yorulmaz'ın onu aldattığını iddia ederek programa başvurmuştu. Programın sonunda ise Betül ve Veysel boşanmıştı. Bu kez Veysel Yorulmaz'ın şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Birçok soru işareti bırakan şüpheli ölümün ardından Esra Erol ekipleri Veysel ve Özge'nin beraber yaşadığı o gizemli evi görüntüledi. Canlı yayında Veysel'in kıyafetleri o çöpten çıktı. İşte detaylar....
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